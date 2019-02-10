الأمن السوداني يقمع مسيرة في "أم درمان"

أطلق الأمن السوداني، اليوم الاحد 10 فبراير ، الغاز المسيل للدموع على المحتجين وهم في طريقهم لسجن النساء بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم ، الذي خرج استجابة لدعوة تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة لتسير موكب" النساء المعتقلات".

وأفاد شهود عدد من المحتجين تجمعوا في منطقتي السوق والشهداء وسط أم درمان.

وأضافوا أن المتظاهرين اقتربوا على بعد مائة متر من السجن حيث تحتجز عشرات المعتقلات، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة وفرقت المتظاهرين.

وتوضح منظمات واحزاب عن أن عددهن يتجاوز المائة معتقلة من الناشطات وعضوات احزاب معارضة من قبل الأجهزة الامنية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين(غير حكومي) و3 تحالفات معارضة، دعا في وقت سابق لتسيير موكب إلى "سجن النساء" بأم درمان تضامناً مع " النساء المعتقلات" على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ 18 ديسمبر ، تنديد علي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.