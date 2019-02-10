ظريف يجدد عرض إيران تسليح الجيش اللبناني

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عرض بلاده تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني إذا أبدت بيروت رغبة في ذلك، وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير الإيراني بمطار بيروت الدولي في مستهل زيارته الأولى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد العربي أواخر الشهر الماضي، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، ففي رده على سؤال بشأن استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني عسكريا، قال ظريف: "نحن لدينا دائما مثل هذا الاستعداد، وكنا قد أعلنا في غير مناسبة عن هذا التوجه في إيران، لكننا بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني".

وأوضح أن هناك هدفين لزيارته؛ "الأول هو إعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والثاني إعلان الجمهورية الإيرانية استعدادها الكامل لتقديم الدعم للحكومة اللبنانية على الصعد كافة"، وهنأ ظريف الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وانتقل المسؤول الإيراني من المطار مباشرة الى مقر سفارة بلاده في بيروت؛ حيث سيعقد لقاءات مع الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، على أن يلي ذلك لقاء مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة، وكذلك لقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية، على أن يبدأ صباح الإثنين لقاءاته الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين؛ فيستقبله رئيس البلاد ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، وكذلك سيلتقي وزير الخارجية جبران باسيل في الوزارة، وسيكون للوزير الإيراني لقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عند السادسة من مساء الإثنين.