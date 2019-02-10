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رئيس حكومة الجزائر: ترشح بوتفليقة للرئاسة انتهاك صارخ للدستور

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 88
رئيس حكومة الجزائر: ترشح بوتفليقة للرئاسة انتهاك صارخ للدستور

صرح رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، علي بن فليس، اليوم الأحد 10 فبراير ، إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بـ"قرار غير المسؤول ، معتبرا أن تلك الخطوة انتهاك خطير للدستور من خلال تقديم مرشح في وضع صحي يتنافى وأعباء منصب رئيس الجمهورية".

 وقال بن فليس في بيان لحزبه "طلائع الحريات" أنه  "بالإعلان عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، تكون السلطة السياسية القائمة في البلاد اتخذت قرارا غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في الأزمة السياسية والاقتصادية ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بوتفليقة ترشحه لانتخابات 18 أبريل المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره".

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