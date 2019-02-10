قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 8 ساعات

كشفت شركة “مياه الشرب” بالقاهرة، اليوم الأحد، عن قطع المياه عن 14 منطقة لمدة 8 ساعات نظراً لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه المرج لتحسين الخدمة، سيتم قطع المياه عن المناطق التالية،وهي: (المرج بالكامل – إسكان أطلس 1 , 2 , 3 , 4 – إسكان القـاهرة – إسكان الجمهورية والدلتا 2 – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر محطه الجبل الأصفر للصرف الصحي بالقليوبية ) اعتباراً من الساعة العاشره صباح يوم الثلاثاء القادم وحتى الساعة السادسه مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وطلبت أنه في حالة طلبها على الراغبين الاتصال بالخط الساخن “125” من التليفون الأرضي.

