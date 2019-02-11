وزير الخارجية السعودي يدعي عدم تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

صرح "عادل الجبير" وزير الخارجية السعودي، بأن سلطات المملكة تدرس احتمالات حول مكان وجود جثة خاشقجي، رافضا استنتاجات فريق التحقيق الأممي في القضية.



جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية، صرح فيها الوزير السعودي قائلاً: مقتل خاشقجي مأساة هائلة وخطأ كبير، ارتكبه مسئولين سعوديين تصرفوا خارج صلاحياتهم.

وأضاف الجبير: الملك أمر بتحقيق أدى إلى اعتقال عدة أشخاص وتمت محاكمتهم، مُشيرًا إلى أن المملكة ستضمن تمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، هذا ما تفعله الدول عندما تحصل تطورات مماثلة.

كما أدعى وزير خارجية السعودية عدم تورط بن سلمان في القضية، قائلاً: لم يكن هناك أمر بقتل جمال خاشقجي، وبلادنا كلها مصدومة بما حصل، والتحقيقات جارية.

وتطرق الجبير للحديث عن "أجنيس كالامارد" رئيسة فريق التحقيق في مقتل خاشقجي والتابع للأمم المتحدة، مُشيرًا إلى أنها تعمل بصورة مستقلة ولا تمثل الأمم المتحدة كلها.



وأختتم تصريحاته في هذا السياق مُجيبًا على سؤال حول مكان وجود جثة خاشقجي حيث قال: لا ندري النائب العام يعمل لتحديد هذه الحقيقة، وطلبنا الأدلة من تركيا عدة مرات عبر قنوات رسمية ولا نزال ننتظر الحصول عليها.

الجدير بالذكر أن صحيفة نيويروك تايمز كانت قد نقلت منذ أيام تصريحات لمسئولين بالاستخبارات الأمريكية، أشارو فيها إلى أن بن سلمان أراد عودة خاشقجي بأي طريقة للمملكة، وقال خلال تلك المحادثة إنه إذا لم يعد خاشقجي إلى السعودية بكامل إرادته فيجب إعادته بالقوة، وقال أيضا إنه مستعد لفعل ذلك باستخدام "رصاصة".

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