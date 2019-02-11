تحالف الفتح: لن نسمح بأي تواجد أمريكي بالعراق

قال "هادي العامري" زعيم تحالف الفتح العراقي يوم أمس الأحد، لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسيقرّرُ ذلك في البرلمان.



جاء ذلك ردًا على معلومات تتحدث عن انتشار وتجوال للجيش الأمريكي في مدن العراق، حيث قال في تصريح لفاروق بمحافظة ديالي: القوات الأمريكية أجبن من أن تقوم بتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات، مؤكدا أن العراق لا يُمانع وجود عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره الحكومة العراقية فقط.



وأختتم العامري تصريحاته مؤكدا على انتماءه إلى المشروع المقاوم لدولة الاحتلال، ويرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسيبقى وفيا لهذا المشروع وسيحافظ على السيادة الوطنية ولن يسمح لأي كان بتدنيسها، حسب تصريحاته.

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