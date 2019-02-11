محمود عباس يصل الرياض مساء اليوم لمُناقشة القضية الفلسطينية

يصل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" مساء اليوم الاثنين، إلى الرياض في زيارة تستمر لمدة يومين.



جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية، نقلاً من تصريحات سفير فلسطين لدى السعودية، "بسام الآغا" حيث قال: عباس سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيبحث معه الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وأشار الآغا إلى أن الزيارة تأتي للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية.



يذكر أن محمد عباس رئيس السُلطة الفلسطينية، كان قد اختتم أمس زيارة أديس أبابا، بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الـ32.

​