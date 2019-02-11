أحزاب سودانية تطالب بحكومة انتقالية

اطلقت أحزاب سياسية سودانية بينهم مجموعة الـ" 52"، مبادرة تطالب بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون السودان لمدة 4 سنوات، فيما استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط انباء عن اعتقال عشرات النساء.

وأكد رئيس حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي، أن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي .

وأوضح أن الثورة الحالية هي نتيجة تراكم صاعد أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع السياسية والمدنية والمطلبية.

وأضاف أن المساجد لعبت دورا كبيرا في بث النفس الثوري، وفي فضح الممارسات القمعية، رغم التضييق والملاحقات، والضرب الذي طال بعض أئمة المساجد.

يأتي هذا البيان بالتزامن مع اطلاق شخصيات سياسية وأكاديمية وقومية في السودان مبادرة "الإصلاح والسلام"، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، لمدة 4 سنوات و ذلك بعد 50 يوما من التظاهرات الاحتجاجية.

وكانت تلك المجموعة التي عرفت بـ"مجموعة 52"، قد تقدمت في عام 2016، بمبادرة لتحقيق "مخرج آمن" للأزمة السياسية في السودان، تم طرحها على القوى السياسية وعلى رئاسة الجمهورية، بيد أن الرئاسة رفضت آنذاك استلام المبادرة.

ودعا رئيس المبادرة، الجزولي دفع الله، الحكومة السودانية إلى الامتثال "لمطالب الجماهير"، وتنفيذها عن طريق التوافق على "فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى".

وتستمر الشرطة السودانية في قمع المحتجين المطالبة باطلاق سراح عشرات النساء المحتجزات في أم درمان.

وأطلقت الشرطة السودانية يوم أمس الاحد الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين وهم في طريقهم إلى سجن النساء بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وسط أنباء عن اعتقال العشرات من النساء.