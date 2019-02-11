السعودية تمدد اعتقال الحوالي وأبنائه وتطلق سراح النجل الأصغر بشروط

كشغ حساب “معتقلي الرأي“، عبر “تويتر” اليوم الاثنين 11 فبراير ، أن السلطات السعودية مدّدت اعتقال الشيخ “الحوالي” وبقية أبنائه ، فيما أفرجت عن النجل الاصغر بمشروطً بعد تعهّد أحد كبار عائلة “الحوالي” بإحضار “إبراهيم” للتحقيق متى ما طلبته السلطات.



وأبناء “الحوالي” المعتقلون حالياً، هم: “عبد الرحيم”، و”عبد الله”، و”عبد الرحمن”.

وكتب الداعية “سعد الغامدي“: “نحمد الله على إطلاق سراح إبراهيم ابن الشيخ سفر_الحوالي الذي اعتقل منذ نصف عام. ومع فرحنا وشكرنا لله على فضله نؤكد أن إطلاقه حق له وليس منّة من أحد بل ان اعتقاله أصلا ظلم يوجب التعويض عن الضرر وقبل ذلك يجب إطلاق الشيخ العلامة المريض وبقية أبنائه.

بعد سبعة أشهر من اعتقال الشيخ سفر الحوالي وأربعة من أبنائه وأحد إخوانه، أُطلِق أمس سراح أصغر الأبناء (إبراهيم بن سفر الحوالي) فالحمدلله على سلامته، وأسأل الله أن يعجل فرج البقية وكل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً. — د. عبدالله العودة (@aalodah) February 11, 2019