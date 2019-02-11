الجيش السوري يعزز جاهزيته بالجولان

أعلن مصدر عسكري سوري ، مساء اليوم الاثنين 11 فبراير ، أن قوات الجيش العربي السوري رفعت الجاهزية إلى الحالة القصوة واستنفرت الوحدات المرابطة على حدود الجولان المحتل ، عقب سقط عدد من الصواريخ المعادية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة في ريف القنيطرة.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” إلى تصاعد أجواء التوتر في المنطقة العازلة بين مواقع الجيش السوري وقوات الإحتلال الإسرائيلي في الجولان جنوب غرب سوريا بعد إطلاق الأخير 9 صواريخ باتجاه مزارع وأخراش المنطقة منزوعة السلاح.