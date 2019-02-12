قطر تدعو مواطنيها.. لا تنجرو للإساءة للشعوب ورموزها

دعا مكتب الاتصال بالحكومة القطرية، المواطنين القطريين بعدم الانجرار والإساءة للشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري قال فيه: نُتابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، مُطالبًا جميع القطريين بأن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات، لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها.

وأختتم المكتب بيانه مُشيرًا إلى الاستجابة القطرية لنداء أمير دولة الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح"، في 24 أكتوبر 2017، الذي دعا إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة ولملمة الجراح وعدم الانزلاق في الإساءة.