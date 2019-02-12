Responsive image

13º

13
فبراير

الأربعاء

26º

13
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • حرس الثوري الإيراني: 27 قتيلا و13 جريحا في الهجوم على حافلة الحرس جنوب شرقي البلاد
     منذ 20 دقيقة
  • مشرعون أمريكيون من الحزبين يطرحون مشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج فورا ودون شروط عن الناشطات
     منذ 2 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني بتغريدة: مؤتمر وارسو مجرد سيرك وهناك شكوك بشأن تزامنه مع الهجوم على الحافلة.
     منذ 2 ساعة
  • الأمم المتحدة تعليقا على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر : موقف الأمين العام للأمم المتحد ثابت وهو مناهضة عمليات الإعدام
     منذ 2 ساعة
  • الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
     منذ 8 ساعة
  • مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:16 مساءاً


المغرب

5:45 مساءاً


العشاء

7:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قطر تدعو مواطنيها.. لا تنجرو للإساءة للشعوب ورموزها

منذ يوم
عدد القراءات: 305
قطر تدعو مواطنيها.. لا تنجرو للإساءة للشعوب ورموزها

دعا مكتب الاتصال بالحكومة القطرية، المواطنين القطريين بعدم الانجرار والإساءة للشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري قال فيه: نُتابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، مُطالبًا جميع القطريين بأن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات، لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها.

وأختتم المكتب بيانه مُشيرًا إلى الاستجابة القطرية لنداء أمير دولة الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح"، في 24 أكتوبر 2017، الذي دعا إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة ولملمة الجراح وعدم الانزلاق في الإساءة.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers