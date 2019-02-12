صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تضغط على الرياض لمعاقبة القحطاني

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب، تحاول الضغط على السعودية لمعاقبة "سعود القحطاني" المستشار السابق لابن سلمان، بسبب دوره في اغتيال خاشقجي.



جاء ذلك حسب ما نقلته الصحيفة من تصريحات لمسئول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد على أن القحطاني غير مُقيدًا للغاية في أنشطته، بالرغم من قيام الملك سلمان بإعفائه من منصبه، بعدما أطلع على على الأدلة التي تجمعها السلطات التركية.

وأضافت الصحيفة أن محمد بن سلمان ما زال يطلب النصيحة من القحطاني، كما يستمر في أداء مهام وظيفته كمستشار للديوان الملكي، حيث يُعطي توجيهات للصحافيين المحليين.

وفي نفس السياق أكد مسئولون سعوديون على أنهم رأوا القحطاني في الديوان الملكي مرتين على الأقل، كما شوهد في أبو ظبي بالرغم من فرض حظر سفر عليه.



يجد الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد فرضت عقوبات على القحطاني وغيره من السعوديين المتورطين في قضية اغتيال خاشقجي، قائلة إنهم متورطون في قتله، فيما تسعى تركيا لتسلم القحطاني لتوجيه اتهامات بالقتل.

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