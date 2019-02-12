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قناة عبرية تكشف عن لقاء سري جمع بين نتنياهو وبن زايد

منذ يوم
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قناة عبرية تكشف عن لقاء سري جمع بين نتنياهو وبن زايد

أشارت القناة "13" العبرية إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" أجرى محادثات سرية مع "محمد بن زايد" ولي عهد أبو ظبي، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي مع إيران.


وحسب القناة فقد تناولت المحادثات التنسيق بين الطرفين بشأن الملف الإيراني، ومحاولة دفع عملية سياسية في المنطقة، مُشيرة إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات.


وفي نفس السياق نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحات لمسئولين أمريكان، أكدوا على أن ترامب يستبعد نشر الخطة قبل الانتخابات الصهيونية المقبلة، مُشيرين إلى أن الصفقة المقترحة تحمي أمن الكيان الصهيوني.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في يوليو عام 2017 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى في نهاية سبتمر 2012 في نيويورك بوزير خارجية دولة الإمارات "عبد الله بن زايد آل نهيّان"، وهذا هو أحد اللقاءات النادرة التي عقدها نتنياهو مع أحد كبار المسئولين من دول الخليج منذ تسلمه منصبه في 2009.


وقال دبلوماسيان غربيان كبيران إن نتنياهو وبن زايد انسجما في مسألة النووي الإيراني، ولكن الأخير أوضح بأن بلاده لا يمكنها أن تسخن علاقاتها مع إسرائيل طالما أن هذه لا تبدي تقدماً في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين.

 

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