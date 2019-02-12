الدفاع السورية تُعلق على القصف الصهيوني لـ"القنيطرة"

علقت وزارة الدفاع السورية، على قيام القوات الصهيوني بتنفيذ قصفًا مساء يوم أمس الاثنين، استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا.

جاء ذلك حسب تصريحات مصدر عسكري رسمي لوكالة "سانا" السورية قال فيها: قام العدو الإسرائيلي باستهداف تل الضهور في جباتا الخشب، وتل الدرعية وتلة خالد بعدة قذائف، كما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية بإطلاق أربعة صواريخ باتجاه مشفى القنيطرة وإحدى النقاط التابعة لقوات حفظ النظام.

وأكد المصدر على أن القصف لم يُسفر عن سقوط، لكن الأضرار اقتصرت على الماديات، في حين لم تخرج أي تعليقات من الجانب الصهيوني على هذا الهجوم.

الجدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية قامت في العامين الماضيين بسلسلة غارات جوية على مواقع العسكرية داخل سوريا مدعية إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية.

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