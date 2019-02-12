الأمن العراقي يُلقي القبض على شاعر أمتدح "صدام حسين"

اعتقلت قوات الأمن العراقي الشاعر الشعبي "صلاح الحرباوي"، الذي امتدح الرئيس العراقي الأسبق "صدام حسين"، في قصيدته.

جاء ذلك حسب ما نقله مصدر أمني عراقي، أكد على أن الحرباوي يجري التحقيق معه في قسم مكافحة الإرهاب بمدينة الناصرية، ولا يعرف متى يتم إطلاق سراحه أو إصدار أي حكم به.



وكان الحرباوي قد أنتقد في قصيدته التي نظمها بـ" الشعر الشعبي" السياسيين في بلاده، وخاصة ما حدث خلال زيارة ترامب الأخيرة إلى العراق والتي لم تبلغ الحكومة العراقية عنها مبكرا، حيث قال: هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك (تدق) من تمر بالغيم طيارة.. وهسة (حاليا) تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (ضيفه).

وتابع الحرباوي قصيدته: يا بو عدي (صدام) أكرهك بس أحبك حيل (جدا) چي (لأنه) تطب عالعايل لداره، في مقارنة بين الوضع العراقي السابق والحالي.

الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب كان قد زار العراق في وقت سابق، دون إشارة إلى موعد قدومه وكانت زيارة سرية جدًا، أشعلت وسائل الإعلام مبررين غضبهم أن ترامب لم يحترم الإدارة العراقية.

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