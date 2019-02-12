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حفيدة صدام حسين: نتلقى تهديدات بالقتل بشكل مستمر

منذ يوم
عدد القراءات: 276
حفيدة صدام حسين: نتلقى تهديدات بالقتل بشكل مستمر

كشفت حفيدة رئيس العراق الأسبق الشهيد "صدام حسين"، عن تلقيها تهديدات بالقتل هي ووالدتها وكل عائلة صدّام بشكل مستمر من مصادر مجهولة.
جاء ذلك في تصريحات لـ"حرير حسين كامل"، في حوارها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية يوم أمس الاثنين، أكدت فيها على أن عائلة الرئيس صدام وخصوصا أمي رغد، ومن ثم نحن أولادها نتلقى تهديدات من جهات وبشكل مستمر، مُضيفة: نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا من قبل الأمن المكلف بحراستنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية.

كما كشفت في حوار هو الأول لها مع موقع روسي تحدثت فيه عن ذكريات وخفايا مغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، مُشيرة إلى أن بريطانيا عرضت عليهم الاستضافة عقب الاحتلال الأمريكي-البريطاني للبلاد، بشرط عدم ممارسة أي عمل سياسي، وهذا يشبه شرط أي دولة.

وكشفت عن الشرط الأثقل لبريطانيا حتى تستضيفهم، وهذا الشرط تمثل في إجراء لقاء تلفزيوني مع رغد صدام حسين تقول فيه: أنها كانت متضررة في ظل حكم الرئيس، وبحكم وفاة والدي رفضنا كعائلة التشهير بالرئيس" صدام حسين".
الجدير بالذكر أن حرير وأمها رغد وخالتها رنا يعيشون في الأردن، بعد مغادرتهم العراق إثر الاحتلال الأمريكي-البريطاني للبلاد عام 2003، بعد حصولهم على جوازات سفر عربية.

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