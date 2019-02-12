الأمن السوداني يعتقل أساتذة إعلاميين وأساتذة جامعات

أكد تجمع الإعلاميين السودانيين (غير حكومي)، في بيان له اليوم 12 فبراير ، إن القوات الأمنية، اعتقلت عددا من الإعلاميين واساتذة الجامعات قبل بدء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام بالخرطوم، تطالب بالحريات وحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف البيان، أن عدداً من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، توافدوا لموقع الوقفة، لكن القوات الأمنية اعتقلت الإعلاميين: أبوبكر عابدين، ووائل محمد الحسن، وعزيزة عبد الكريم، وآخرين، لم يتبين عددهم وهويتهم بعد، فيما لم تنفذ الوقفة.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن الأمن اعتقل عددا من أساتذة الجامعات، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية بدار أساتذة جامعة الخرطوم وسط العاصمة، داعمة لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وتنحي عمر البشير.

وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد المعتقلين من أساتذة الجامعة بلغ 16 أستاذا، فيما تم تنفيذ الوقفة.

وكان الأطباء والصيادلة وأخصائيو المختبرات الطبية، نظموا في وقت سابق اليوم وقفات احتجاجية في 9 مدن سودانية هي "الخرطوم، مدني (وسط)، الأبيض (جنوب)،وشندي(شمال) ونيالا(غرب) والقضارف ( شرق) وكسلا (شرق) سنار ( جنوب شرق) وسنجه( شرق).