Responsive image

13º

13
فبراير

الأربعاء

26º

13
فبراير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • حرس الثوري الإيراني: 27 قتيلا و13 جريحا في الهجوم على حافلة الحرس جنوب شرقي البلاد
     منذ 20 دقيقة
  • مشرعون أمريكيون من الحزبين يطرحون مشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج فورا ودون شروط عن الناشطات
     منذ 2 ساعة
  • وزير الخارجية الإيراني بتغريدة: مؤتمر وارسو مجرد سيرك وهناك شكوك بشأن تزامنه مع الهجوم على الحافلة.
     منذ 2 ساعة
  • الأمم المتحدة تعليقا على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر : موقف الأمين العام للأمم المتحد ثابت وهو مناهضة عمليات الإعدام
     منذ 2 ساعة
  • الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
     منذ 8 ساعة
  • مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:33 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:16 مساءاً


المغرب

5:45 مساءاً


العشاء

7:15 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

لافروف يؤكد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة "صفقة القرن"

منذ يوم
عدد القراءات: 307
لافروف يؤكد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة "صفقة القرن"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إن الخطوات الأمريكية، أحادية الجانب، بالنسبة للقضية الفلسطينية - الإسرائيلية، تهدف إلى تدمير كل القرارات والأسس، التي تم تحقيقها سابقا، وأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فرض حلول أحادية الجانب، وتحاول منذ أكثر من عامين طرح وصفة جديدة تعرف بـ "صفقة القرن"، وهي التي ستعصف بكل ما سبق من قرارات، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وأضاف لافروف أن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عدة سنوات يعطي ذريعة للترويج لنهج الإدارة الأمريكية الذي قد ينسف كل القرارات السابقة، وأكد على أهمية أن يتجاوز الفلسطينيون الانقسام ويوحدوا صفوفهم، موضحا أن ذلك من شأنه أن يعزز موقف روسيا والأطراف الدولية الأخرى التي تطالب بتسوية القضية الفلسطينية على أساس القرارات السابقة، وأن بعض الأطراف في المجتمع الدولي ترى أنه لا توجد إمكانية للتغلب على الانقسام الفلسطيني ولذلك فهم يرون أن حل الدولتين أيضا بات مستحيلا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers