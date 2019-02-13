مطالب بمجلس الشيوخ بضرورة منع الرياض من صنع سلاح نووي

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، بحظر أي اتفاق لبيع تكنولوجيا نووية أمريكية للسعودية تمكن الأخيرة من صنع سلاح نووي.

جاء ذلك في إطار مشروع قرار بموجبه، سيتم حظر أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية، سواء لجهة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.

من جانبه قال سيناتور أمريكي في بيان له: إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي، مُشيرًا إلى أن واشنطن لا ينبغي عليها أن تُشارك في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيء على الساحة العالمية.

تأتي تلك المطالب في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري"، محادثات مع مسئولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.

يذكر أن بن سلمان كان قد أكد لقناة "سي بي إس" العام الماضي، على أن بلاده أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، فيما تدعي المملكة رغبتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

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