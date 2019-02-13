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سوريا تُطالب مجلس الأمن بضرورة وقف جرائم التحالف الدولي

منذ 13 ساعة
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سوريا تُطالب مجلس الأمن بضرورة وقف جرائم التحالف الدولي

طالبت الحكومة السورية، مجلس الأمن الدولي بالوقوف ضد جرائم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحق شعب سوريا.

جاء ذلك في رسالتين وجهتهما خارجية سوريا أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مقتل 16 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة 70 آخرين جراء غارات شنها التحالف أمس على مخيم للمدنيين فى قرية الباغوز بريف محافظة دير الزور.


واعتبرت الوزارة أن اعتداءات التحالف الدولي على المدنيين الأبرياء واستخدامه لأسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري أصبح سلوكا ممنهجا ومتعمدا في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان.

كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الجريمة الجديدة تشكل حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الشعب السوري، ومنها استخدامه الميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضى الجمهورية العربية السورية.
ودعت الخارجية السورية الدول المنخرطة فى هذا التحالف إلى إعادة النظر بمشاركتها فى أعماله العدوانية على سوريا وجرائمه المستمرة بحق الشعب السورى، والخروج من بوتقة الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي الأمريكي.

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