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عبد المهدي: نرفض وجود أي قواعد أجنبية بالعراق

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 254
عبد المهدي: نرفض وجود أي قواعد أجنبية بالعراق

أكد رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" يوم أمس الثلاثاء، على رفض بلاده وجود أي قواعد أجنبية على أراضيه.


جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان" في العاصمة بغداد أمس الثلاثاء، حيث أشار رئيس وزراء العراق إلى أن بلاده تحرص على استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة فى محاربة داعش، وتدريب القوات العراقية وليس أى شيء آخر.


الجدير بالذكر أن زيارة شاناهان تأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران.

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