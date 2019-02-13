الأمن السوداني يُلقي القبض على 14 أستاذًا جامعيًا

قامت قوات الأمن السودانية بإلقاء القبض على 14 أستاذا جامعيا، حاولوا الاحتجاج خارج جامعة الخرطوم أمس الثلاثاء.

جاء ذلك حسب شهود عيان، أكدوا على أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على حكم البشير، تزامنًا مع خروج نقابيون وطلاب وغيرهم من المُعارضين، في تظاهرات منذ 19 ديسمبر احتجاجًا على تردي الحالة الاقتصادية.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت أشخاصا يحملون لافتات كتب عليها حرية.. عدالة.. سلام و لا لقتل وتعذيب المتظاهرين، وغيرها من الشعارات.

ويجدر الإشارة إلى أن السودان تشهد احتجاجات كبيرة، على تردي الوضع المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لتتحول فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط النظام، عقب سقوط ضحايا برصاص الأمن.

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