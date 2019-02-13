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نتنياهو: نمتلك علاقات "علنية وسرية" مع دول الشرق الأوسط

منذ 10 ساعة
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نتنياهو: نمتلك علاقات "علنية وسرية" مع دول الشرق الأوسط

أشار رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إلى أن بلاده تمتلك علاقات مختلفة مع مختلف دول الشرق الأوسط بعضها علني وبعضها سري غير مُعلن، ما عدا سوريا التي لا تمتلك علاقات مع الكيان.


جاء ذلك في تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال قبيل مغادرته تل أبيب اليوم الأربعاء إلى وارسو لحضور مؤتمر دولي: علاقتنا مع دول المنطقة ما عدا سوريا تتعزز وتتعمق باستمرار ولا أقصد أن جميعها علنية، فبعضها سري وطي الكتمان، وبعضها الآخر علني، ويمكن ملاحظة أن ذلك يطغى فوق السطح والإحساس به يسيطر على الأجواء.


وتطرق للحديث عن المؤتمر حيث قال: إنه عبارة عن مؤتمر دولي هام جدا يعقد في وارسو، بحيث يتمحور حول القضية الإيرانية، وهو يجمع بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول في المنطقة ودول من خارج هذه المنطقة. فستكون هناك اجتماعات مثيرة للاهتمام ومتنوعة.

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى أن إيران تطلق التهديدات ضدنا مع حلول الذكرى الـ 40 للثورة الإيرانية، حيث توعدوا بتدمير تل أبيب وحيفا.

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