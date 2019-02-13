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مجلس الشيوخ الإسباني يُطالب بوقف مقاطعة قطر

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 188
مجلس الشيوخ الإسباني يُطالب بوقف مقاطعة قطر

أقر مجلس الشيوخ الإسباني بالإجماع أمس الثلاثاء، مشروع قرار يُطالب السعودية ومصر والبحرين والإمارات على وقف مقاطعة قطر.


جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء أوروبية، أشارت إلى أن مجلس الشيوخ الإسباني صادق على خمسة مقترحات، منها مقترح مُتعلق بالأزمة الخليجية، ويعتبر حزب العمال الاشتراكي أكبر المؤيدين لمشروع القرار، مؤكدًا على أن حكومة مدريد تقف إلى جانب التوازن والمساواة في الحقوق.


كما تثمن الوثيقة جهود الكويت الساعية إلى وقف الأزمة التي اندلعت في الخليج أوائل يونيو 2017، عندما قطعت "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" علاقاتهم الدبلوماسية مع دولة قطر وبدأت مقاطعتها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان.

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