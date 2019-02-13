قيمة مشتريات اليمنيين للعقارات بمصر بلغت هذا الرقم

أفاد متعاملون يمنيون، في بيع وشراء العقارات (سماسرة) ، في القاهرة ، أن إجمالي قيمة مشتريات اليمنيين العقارية في مصر، بلغت نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار، خلال السنوات الأربع الماضية ، بمعدل أكثر من 15 ألف عقار.

ونقلت "نيوز يمن" عن أحد السماسرة اليمنيين في القاهرة، إن أكثر من 15 ألف عقار امتلكها اليمنيون بمصر خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط 300 ألف دولار للعقار الواحد (شقة) ، توزعت غالبيتها في مناطق: الشيخ زايد، والمهندسين وحي أكتوبر، ومدينة مصر الجديدة، والتجمع، وفيصل، والهرم.

ويقدر عدد اليمنيين المتواجدين حاليا بمصر وأغلبهم مسئولون يمنيون سابقون، ودبلوماسيون يعملون في الحكومة حالياً، ورجال أعمال، وناشطون سياسيون، وإعلاميون ، بنحو 500 ألف يمني، غالبيتهم هاجروا اليمن خلال سنوات الحرب التي تعيشها البلاد منذ أربع سنوات.