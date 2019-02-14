لسوء الأحوال الجومائية.. غلق مينائي بوغازي الإسكندرية والدخيلة

ضربت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، موجة من الرياح الشديدة، طبقًا لما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ليسود البلاد، طقس بارد شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأن إدارة حركة السفن قررت في العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وأن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.