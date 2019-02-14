بسبب العواصف الترابية والرملية..توقف أعمال الملاحة بميناء الصيد بالبرلس

أعلنت غرفة عمليات الطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ برئاسة المهندس محمد عبدالله مدير إدارة الغرفة، توقف أعمال الملاحة لدخول وخروج المراكب بميناء الصيد بالبرلس المطل على البحر المتوسط، بسبب العواصف الترابية والرملية التي تجتاح البلاد حاليًا، وذلك خوفًا على حياة الصيادين وسلامة مراكبهم، وأنه تلقى تقريرا من العميد يسري الدسوقي مدير عام ميناء البرلس، يفيد بتوقف أعمال الملاحة بالميناء اعتبارًا من مساء الأربعاء وحتي مساء السبت وسط حالة من الترقب للأحوال الجوية، بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، الأمر الذي يخشى منه على حياة الصيادين وحفاظًا علي سلامة مراكبهم.

وحذرت غرفة عمليات الأزمات والطوارئ بكفر الشيخ، الصيادين العاملين بمهنة الصيد ببحيرة البرلس، بضرورة توخي الحذر وعدم النزول للصيد بالبحيرة، في ظل الظروف الجوية الصعبة وخاصة أن القوارب التي تعمل في الصيد بالبحيرة قوارب صغيرة.



وأكد أحمد نصار نقيب صيادي كفر الشيخ، أن أعمال الابحار والسروح من بوغاز رشيد، للمراكب التابعة لقرى برج مغيزل والجزيرة الخضراء وأبو خشبة والسكري بمركز مطوبس بكفر الشيخ، قد توقفت لذات السبب.