الشرطة السودانية تقمع المحتجين وسط الخرطوم وتعتقل العشرات

فرقت الشرطة السودانية والقوات الامنية الوقفات الاحتجاجية، اليوم الخميس 14 فبراير ، وسط العاصمة، التي خرجت استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة ، بالغاز المسيل للدموع ، كما اعتقلت العشرات.

وأفاد شهود عيان أن القوات الأمنية انتشرت منذ وقت مبكر اليوم الخميس، في انحاء وسط الخرطوم تحسباً لتجمعات المهنيين المتجهة للقصر الرئاسي.

وقال " إن ذلك لم يمنع العشرات من التواجد في الزمان والمكان الذي حدده تجمع المهنيين لانطلاق المواكب".

وذكر شهود للأناضول أن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من المتظاهرين.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لتظاهرات في أحياء "بري والشجرة والحامداب" بالخرطوم، ومدينة الأبيض (جنوب) وبعض أحياء مدينة مدني، وقرى الجزيرة وسط السودان.