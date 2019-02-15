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أكثر من نصف مليون طفل قتلوا خلال الفترة من "2013 حتى2017"

منذ حوالى ساعة
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أكثر من نصف مليون طفل قتلوا خلال الفترة من "2013 حتى2017"

أشار تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، إلى أن نحو 100 ألف رضيع يموتون سنويًا، بسبب الحروب والنزاعات في العالم.

وأضاف التقرير المنشور على هامش الأمن السنوي في ميونخ، أن مالا يقل عن 550 ألف رضيع قتلوا في الفترة من 2013 إلى 2017، وفي حال أضيف إلى تلك الإحصائية الأطفال دون الخمس سنوات، بذلك عدد القتلى يرتفع إلى 870 ألف قتيلاً.

ومن جانبها قالت "هيلي ثورنينج شميت" مسئولة بالمنظمة: يوميا هناك أطفال يتعرضون لهجمات الجماعات المسلحة والقوات العسكرية التي لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية، مُطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن يكون واضحًا في هذا الأمر وأن يؤكد أنه لا يمكن التسامح فيه.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 420 مليون طفل، أي 18% من أطفال العالم، كانوا عام 2017 يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات، وذلك بزيادة 30 مليون طفل عن عام 2016.

يجدر الإشارة إلى أن الدول العشر التي يتعرض فيها الأطفال للقتل، هي أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونجو الديمقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.

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