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عودة 4 آلاف نازح عراقي إلى مخيمات نينوى في العراق

منذ 13 دقيقة
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عودة 4 آلاف نازح عراقي إلى مخيمات نينوى في العراق

أعلن النائب عن محافظة نينوى العراق شيروان دوبرداني، عن تسجيل عودة عكسية للنازحين إلى مخيمات اللجوء وإقليم كردستان العراق، بسبب سوء الأوضاع في محافظة نينوى، و أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من الموصل، وهناك أسباب كثيرة تدفع بأبناء نينوى للنزوح من جديد عن محافظتهم باتجاه المخيمات ومحافظات الإقليم حيث عاد 4036 شخصا إلى المخيمات خلال 2018".

 

وأضاف، أن "عام 2019 سجل عودة نحو 200 عائلة أي ما يقدر بـ456 فردا إلى مخيمات الخازر وحسن شام، ناهيك عن الذين عادوا إلى محافظات الإقليم"، وشدد النائب العراقي على ضرورة بحث هذه المشكلة وتداعياتها الخطيرة، والإسراع في بناء وإعمار المناطق المتضررة وتوفير سبل العيش الكريم لسكان نينوى.

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