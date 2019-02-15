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للمرة الرابعة.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي بالسودان

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 112
للمرة الرابعة.. انقطاع كامل للتيار الكهربائي بالسودان

أعلن مركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء في السودان، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، في واقعة هي الرابعة من نوعها العام الجاري، وذكر المركز، في بيان له، أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة، تدريجيا، ولم يشر البيان، إلى أسباب انقطاع التيار عن الشبكة القومية للكهرباء، التي تمد جميع ولايات البلاد، أو موعد عودته بشكل كامل.

 

والانقطاع هو الرابع في العام الجاري، وكان أحدثه في 27 يناير الماضي، عندما حدث انقطاع كامل للكهرباء دون أن يعلن عن أسبابه، كما انقطع التيار في 10 يناير، عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب، إلى "عطل فني"، وفي 21 من الشهر ذاته، وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.

 

وتشهد الولايات السودانية طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، بفعل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد التي استمرت عقدين، قبل رفعها في أكتوبر 2018.

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