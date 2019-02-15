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ظريف: الحرب على إيران ستكون انتحاراً

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 137
ظريف: الحرب على إيران ستكون انتحاراً

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الحرب على إيران ستكون انتحارًا، وجاء ذلك في تصريحات لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الجمعة، في ألمانيا، التي وصلها للمشاركة بمؤتمر الأمن بميونخ، وأشار ظريف، إلى وجود "عصابة" في الإدارة الأمريكية تريد إعلان الحرب على طهران، ولفت إلى وجود "هواجس مَرَضِيّة" حيال إيران لدى بعض الأسماء في الإدارة الأمريكية.

 

واعتبر أن الهدوء سيسود في النهاية، قائلًا: "سيفهمون أن الحرب على إيران، انتحار"، وحول الأزمة السورية، أوضح ظريف، أن إراقة الدماء توقفت في العديد من المناطق بسوريا نتيجة لجهود تركيا وروسيا وإيران، وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للقرارات المتخذة، الخميس، في القمة الثلاثية بمدينة سوتشي الروسية.

 

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يستغرق ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

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