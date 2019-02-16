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مقتل 9 جنود سعوديين خلال مواجهات مع الحوثيين جنوب السعودية

منذ 3 دقيقة
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مقتل 9 جنود سعوديين خلال مواجهات مع الحوثيين جنوب السعودية

لقي 9 جنود سعوديين مصرعهم يوم أمس الجمعة، خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" جنوب السعودية على الحدود مع اليمن

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "واس" السعودية، التي أشارت إلى أن 4 جنود قتلوا خلال المواجهات، قبل أن يرتفع العدد إلى 9 جنود.

وفي النفس السياق كانت أنصار الله قد أعلنت قبل 4 أيام  مقتل 8 جنود سعوديين، بعملية نفذها مسلحو الجماعة بقطاع جازان جنوب غرب السعودية.

يجدر الإشارة إلى أن السعودية تقود تحالفًا بجانب الإمارات، لشن على حرباً في اليمن لدعم عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وخلف هذا التحالف حسب تأكيدات منظمات حقوقية دولية ومنظمات تابعة للأمم المُتحدة آلاف القتلى من المدنيين العُزل من بينهم أطفال.

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