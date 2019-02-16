جعفري للرياض وأبو ظبي:"ردنا سيكون مختلفا"

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري ، خلال تصريحات صحفية على خلفية هجوم بلوشستان الذي أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 41 ضابطا إيرانيا ، "إن حكومات السعودية والإمارات التي تأخذ أوامر من أمريكا وإسرائيل وترتكب هذه الأعمال سيكون ردنا عليها هذه "المرة مختلفا"، وسنتخذ بكل تأكيد إجراءات رادعة".

يشار إلي أن الأربعاء قتل وجرح أكثر من 40 من قوات الحرس الثوري الإيراني، جراء تفجير انتحاري استهدفهم في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "جيش العدل" مسؤوليتها عن هجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت الحرس الثوري بـ"قنبلة".