مسيرات شعبية بالجزائر احتجاجا علي ترشح بوتفليقة

شهدت عدة محافظات جزائرية مسيرات شعبية ، احتجاجا علي إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل 2019 ، في ظل وضعه الصحي المتدهور الذي لا يخوله لمسئولية الرئاسة.

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات، أظهرت مواطنين جزائريين وهم يرفعون في مسيرات سلمية شعارات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وشهدت مدن عنابة وبرج بوعريريج ووهران، خروج أنصار الحراك الشعبي المعارض معربين عن رفضهم ترشح الرئيس في وضعه الصحي المتردي، إذ لا يزال يقود الجزائر منذ عام 1999.

من جهته، دعا تنظيم جزائري معارض إلى التظاهر في 24 فبراير الماضي ، تعبيرا عن رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.