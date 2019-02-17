تونس.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بعد وفاة شاب بمركز شرطة

اندلعت مواجهات عنيفة بيم مُحتجين وقوات الأمن التونسي أمس السبت، في- بلدة براكة الساحل جنوب شرق تونس، احتجاجا على وفاة شاب داخل مركز للشرطة.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الشاب أيوب بن فرج اعتقل من قبل السلطات في بلدة براكة الساحل يوم الجمعة، إثر شجار وقع بينه ومجموعة من الشبان.

ومن جانبها أعلنت الداخلية التونسية، أن أيوب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه، لافتة إلى استمرار التحقيق في الحادث، لكن المحتجون حملوا الأمن مسئولية ما حدث لـ"أيوب".

يُجدر الإشارة إلى أن ثورة يناير المجيدة كانت قد اشتعلت وحركة الرأي العام، بسبب وفاة "خالد سعيد" داخل قسم شرطة بالإسكندرية على يد مُخبرين يعملون بالداخلية، حركت جريمة نظام مُبارك الشعب المصري نحو المُطالبة بالحرية بعد عقود تحت حكم العسكر.

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