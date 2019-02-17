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آل ثاني: دول الحصار هي من افتعلت الأزمة الخليجية

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 95
آل ثاني: دول الحصار هي من افتعلت الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" اليوم الأحد، أن بلاده ليس لديها مانع لحل الأزمة الخليجية، مُشيرًا إلى أن دول الحصار هي من افتعلت الأزمة الخليجية.


جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية القطري خلال جلسة نقاش ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أكد على أن قطر لا تبني أي تحالفات بديلة عن مجلس التعاون الخليجي، لطالما طالبنا دول الحصار للجلوس إلى طاولة الحوار.

وأضاف آل ثاني أن التحقيقات أثبتت أن دول الحصار هي من اخترقت وكالة أنباء قنا وافتعلت الأزمة، دون وجود محاولات من جانب واشنطن لحل الأزمة الخليجية.


وأختتم تصريحاته متطرقًا للحديث عن القضية الفلسطينية، مُشيرًا إلى أنها هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة، مُضيفًا نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع.

 

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