احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم.. معلمو العراق يبدأون إضرابا عن العمل

قال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين في العراق، اليوم الأحد، إن المعلمون في غالبية المدن العراقية، بدأوا إضرابا عن العمل، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم التي تقدموا بها عن طريق نقابة المعلمين طيلة السنوات الماضية، وأن المعلمين في محافظات مختلفة بدأوا اليوم إضرابا عن الدوام ليومين، تلبية لنداء اطلقته النقابة بهذا الخصوص.

وأضاف محمد، أن أبرز المطالب التي بسببها جاء الإضراب هو تراجع الواقع التربوي، خصوصا بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية التي باتت تؤثر على الطلبة والمعلمين، وعدم منح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصا في البرلمان ورئاسة الحكومة.

وأوضح محمد، أن المطالب أيضا تركزت على توفير الأبنية المدرسية المناسبة، إذ توجد مئات المدارس الطينية، أو لجأت بعض المدارس إلى نظام الفترات الثلاثة لدوام الطلاب وهذا يؤثر على المستوى العلمي لهم، وعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من المعلمين في عدة محافظات وسط وشمالية وجنوبية مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيقاف عملية الاستقطاع من الرواتب الشهرية.