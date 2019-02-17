استشهاد محتج سوداني متأثرا بغازات الأمن

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، معارضة ، في بيان لها علي "فيس بوك" ، اليوم الأحد 17 فبراير ، إن أحد المحتجين استشهد ، نتيجة قمع قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع في مستشفى بحري شمالي بالعاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة " إن المواطن أبوبكر عثمان يوسف (62 عاما) توفي اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أنه "توفي بعد فشل كل المحاولات الإسعافية في مستشفى بحري".

وقمعت قوات الأمن، اليوم الأحد، احتجاجات في مدينة بحري، دعا إليها تجمع المهنيين وثلاثة تحالفات معارضة، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وكانت مواقع سودانية قالت إن قوات الأمن فرقت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء وتردي الأحوال الاقتصادية ، ومطالبة بتنحي البشير ، ما أدي إلي استشهاد أكثر من 50 شخصا واصابة المئات واعتقال الآلاف. حسب منظمة العفو الدولية.