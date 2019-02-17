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دعوات للاحتجاج بالجزائر وخارجها ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

منذ 2 ساعة
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دعوات للاحتجاج بالجزائر وخارجها ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

ازدادت اليوم الأحد 17 فبراير ، الدعوات للاحتجاج ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بسبب نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، رغم ما يعانيه من وضع صحي، إذ ما يزال يستخدم الكرسي المتحرك بسبب مرضه ، كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس تجمعا لمئات الجزائريين تلبية للدعوات.

وتشهد الجزائر خلال الأيام الأخيرة  احتجاجات ودعوات للتظاهر ضد بوتفليقة الذي يريد أن يترشح في انتخابات 18 أبريل المقبل.


وخلال الأيام الأخيرة، تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الإجتماعي دعوات للاحتجاج يوم 22 فبراير  ضد الولاية الخامسة، في وقت دعت حركة "مواطنة"، التي تضم ناشطين سياسيين معارضين، للاحتجاج يوم 24 فبراير المقبل.

من جانب آخر شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، تجمعا لمئات الجزائريين تلبية لدعوات من معارضين تناقلتها شبكات التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفض "الولاية الخامسة لبوتفليقة".

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