مقتل شاب برصاص مجهول يزيد من التوتر في الأردن

تجدد إطلاق النار في محافظة عجلون الأردنية شمالي البلاد، على خلفية مقتل مواطن برصاص مجهول، إثر اندلاع أعمال شغب بعد مشاجرة مع دورية للأمن، مساء الجمعة، وأوردت قناة المملكة، على موقعها الإلكتروني نبأ تجدد إطلاق النار في المحافظة قرب مستشفى الإيمان الحكومي، وتشهد محافظة عجلون الأردنية، شغب وإطلاق للنار، على خلفية مقتل شاب إثر "مشاجرة" مع الأمن، الجمعة.

ووقع الحادث مساء الجمعة إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية؛ تطورت بعد تدخل آخرين إلى أعمال شغب تبعها إطلاق أعيرة نارية، وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام "عامر السرطاوي"، إن دورية أمنية أوقفت ليل الجمعة مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة 4 من رجال الأمن"، وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما يخضع الآخر للعلاج".

في وقت سابق، قرر وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، أمس السبت، تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمالي البلاد ليوم الأحد، على خلفية أحداث أمنية، بحسب صحيفة "الغد" المحلية، كما قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية تعليق الدوام في كلية عجلون الجامعية ليوم الأحد، بحسب المصدر نفسه، ونصحت السفارة الأميركية في عمّان في بيان رعاياها بتجنب التوجه إلى محافظة عجلون.

وقال البيان نظرا لاستمرار نشاطات الشرطة والاحتجاجات في عجلون تنصح السفارة في عمّان وبشدة بتجنب الذهاب إلى عجلون، وطالبت السفارة رعاياها بمتابعة الأخبار المحلية والابتعاد عن أماكن التظاهرات والمحافظة على الأمن الشخصي، وتحذير الأصدقاء وأفراد العائلة.