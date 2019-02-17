عودة 258 أسرة من النازحين إلى موطنهم بجنوب كردفان في السودان

قال مفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان بالسودان، اللواء خضر الطويل، إن 258 أسرة من النازحين عادوا إلى موطنهم الأصلي بقريتي الصبوري والعفين بمحلية الريف الشرقي، منوها بأن قرار الرئيس السوداني عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار ساهم كثيرا في عودة المواطنين إلى قراهم الأصلية، وأكد على استمرارية دعم المفوضية في تقديم كافة المساعدات الإنسانية من إيواء ومواد غذائية للعائدين والفارين من مناطق التمرد، موضحا أن المفوضية ومنذ نهاية عام 2018 وحتى الآن تابعت إعادة أكثر من 6250 مواطنا عودة طوعية بمحليات كادوجلي الكبرى وأم دورين والبرام والريف الشرقي، ونوه إلى أنه في المرحلة المقبلة سينتقل العمل إلى محلية الدلنج ودلامي ثم القطاع الشرقي للولاية بدءا بمحلية أبوكرشولا والعباسية وأبوجبيهة.