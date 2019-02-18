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قناة صهيونية.. نتنياهو التقى بوزير خارجية المغرب سرًا

منذ 15 دقيقة
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قناة صهيونية.. نتنياهو التقى بوزير خارجية المغرب سرًا

كشفت القناة الإسرائيلية 12 العبرية، أنّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" التقى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة".

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب الدفع قدماً بتطبيع العلاقات بين الدولتين واقترح مساعدة المغرب فيما وصفه بالنضال ضد إيران.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يزور نتنياهو المغرب في مارس لكن الرباط طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو جاهدًا، لتطبيع العلاقات مع العرب بشكل رسمي، حيث التقى منذ يومين بوزير خارجية عمان سرًا خلال حضورهم مؤتمر وارسو.

 

 

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