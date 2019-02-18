الميادين: أحزاب عراقية ترى التعامل مع الاحتلال تجسس وخيانة

قام خمسة من الأمناء العامين والقيادات الفصائلية في العراق، بالتوقيع على وثيقة تعليقاً على دعوات التطبيع وإنذاراً لمن يتورط بالخيانة.

جاء ذلك حسب إفادة "الميادين"، التي نقلة وثيقة القيادات الفصائلية بالعراق، حيث أكدوا على أن كل من يسافر أو يتصل بالكيان الصهيوني يعتبر مؤيداً وداعماً لسلوكه الإجرامي، كما أن التعامل معهم يُعد تجسسًا وخيانة للبلاد.



واختتمت الوثيقة بالتأكيد على رفض الشعب العراقي وحكومته وقواه الوطنية كل أنواع التطبيع مع إسرائيل على أن تتم ملاحقة كل من يدعو بخلاف ذلك قانونياً وشرعياً وشعبياً.



يجدر الإشارة إلى أن الموقعون على الوثيقة هم: نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، والأمناء في عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وحركة النجباء وكتائب حزب الله، يأتي ذلك في الوقت التي تسعى فيه قوى عربية ودول كبري إلى رفع وتيرة التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني ومنهم عمان التي زارها نتنياهو سرًا، بالإضافة إلى السعودية التي تسعى لعل التطبيع رسمي.

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