Responsive image

-2º

18
فبراير

الإثنين

26º

18
فبراير

الإثنين

 خبر عاجل
  • قاسمي: ليس بوسع أوروبا المماطلة في تنفيذ آلية التبادل
     منذ 2 ساعة
  • قاسمي: على اوروبا أن تدرك ضرورة تنفيذ آلية التبادل
     منذ 2 ساعة
  • قاسمي: لم تحقق آلية التبادل مع أوروبا شيئا حتى الآن
     منذ 2 ساعة
  • قاسمي: الضغوط الأميركية متواصلة ضد ايران وواشنطن ترفض استمرار العلاقات بين ايران والدول الأوروبية
     منذ 2 ساعة
  • الاحتلال الصهيوني يشن غارة علي موقع للقسام
     منذ 13 ساعة
  • إصابة 9 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:06 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:19 مساءاً


المغرب

5:49 مساءاً


العشاء

7:19 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

روسيا تعرض صاروخ مُخصص لتدمير المواقع المُحصنة

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 121
روسيا تعرض صاروخ مُخصص لتدمير المواقع المُحصنة

انطلق يوم أمس الأحد معرض "idex-2019"، في أبو ظبي، وعرضت روسيا خلاله صاروخ "إس-13-تي"، القادر على تدمير الدبابات والمدرعات والمواقع المحصنة واختراق الملاجئ تحت الأرضية.

جاء ذلك حسب ما أكده "فلاديمير ليبين" مدير عام شركة تيخ ماش حيث قال: سيتم لأول مرة في الإمارات عرض عدة أنواع من الصواريخ الجوية والصواعق وبينها صاروخ "إس-13-تي" الجوي غير الموجه والمعروض لأول مرة في "منتدى الجيش-2018"في روسيا، مُشيرًا إلى أن الصاروخ مخصص لتدمير مرابض الطائرات المحصنة بالخرسانة المسلحة، ومدرجات المطارات والأهداف الضخمة المحصنة.

يجدر الإشارة إلى أن فعاليات المعرض بدأت أمس الأحد، و تشارك فيه المؤسسات الكبرى لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن ينتهي في الـ21 من فبراير الجاري.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers