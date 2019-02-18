روسيا تعرض صاروخ مُخصص لتدمير المواقع المُحصنة

انطلق يوم أمس الأحد معرض "idex-2019"، في أبو ظبي، وعرضت روسيا خلاله صاروخ "إس-13-تي"، القادر على تدمير الدبابات والمدرعات والمواقع المحصنة واختراق الملاجئ تحت الأرضية.

جاء ذلك حسب ما أكده "فلاديمير ليبين" مدير عام شركة تيخ ماش حيث قال: سيتم لأول مرة في الإمارات عرض عدة أنواع من الصواريخ الجوية والصواعق وبينها صاروخ "إس-13-تي" الجوي غير الموجه والمعروض لأول مرة في "منتدى الجيش-2018"في روسيا، مُشيرًا إلى أن الصاروخ مخصص لتدمير مرابض الطائرات المحصنة بالخرسانة المسلحة، ومدرجات المطارات والأهداف الضخمة المحصنة.

يجدر الإشارة إلى أن فعاليات المعرض بدأت أمس الأحد، و تشارك فيه المؤسسات الكبرى لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلف دول العالم، ومن المقرر أن ينتهي في الـ21 من فبراير الجاري.

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