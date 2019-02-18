شبكة روداو.. المشروع الأمريكي شرق الفرات

نشر موقع رووداو في يناير الماضي مقالة تتحدث عن “أنّ المسئولين الأمريكيين المشرفين على الملفّ السوري قد أعدّوا مشروع إقامة إدارة جديدة في شرق الفرات وأنّ أمريكا تستعجل تنفيذ هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز ربيع هذا العام، والآن يبدو أنّ أمريكا قد باشرت فعلاً بخطوات على هذا المسار.



انتهاء العمليات العسكرية:

من الناحية الفعلية والعملية، انتهت منذ يوم 14 فبراير الجاري العمليات العسكرية القتالية ضدّ داعش في شرق الفرات، وتعمل الإدارة الأمريكية الآن على ترتيبات استسلام القيادات والعناصر المحاصرة، بالإضافة لترتيبات للإعلان الرسمي عن انتهاء هذه العمليات، والذي من المُرتَقب أن يصدر عن الرئيس ترامب شخصياً، أو شخصية رفيعة في إدارته. وقد يتفاجأ المتابعون بأن لا يُلقى هذا الخطاب الإعلان من داخل البيت الأبيض أو مبنى البنتاجون. ويوم 14 فبراير، هو نفس اليوم الذي بدأت فيه عملية خفض القوات الأمريكية في شرق الفرات أو التحضير لهذه العملية في أدنى التقديرات.

وفد أمريكي رفيع في المنطقة:



زار في الساعات الأربع والعشرين الماضية وفد أمريكي رفيع بقيادة موظفين كبار من الخارجية الأمريكية وضمّ مستشارين عسكريين وأمنيين منطقة شرق الفرات للشروع بلقاءات مع أطراف سياسية في المنطقة للتباحث معها حول مجموعة من المسائل من بينها سبُل إنشاء إدارة جديدة في المنطقة، ومشروع المنطقة الآمنة. وقد التقى الوفد فعلاً أطرافاً سياسية، من بينها أطراف كردية غير منخرطة في الإدارة الذاتية القائمة، ومعارضة لها.



قوّة دولية لحماية المنطقة الآمنة:



تتكثّف المساعي الأمريكية لإقناع دول غربية – وربّما عربية أيضاً – للمشاركة في تشكيل قوّة تتكفّل بحماية المنطقة المزمع إقامتها بعد الانسحاب الأمريكي من شرق الفرات أو تخفيض القوات إلى الحدّ الأدنى. من ضمن هذه المساعي، ما تحدّث عنه القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان عن أنّ بلاده تخطط لإقامة قوة مراقبة شمال شرقي سوريا تحت مظلة التحالف الدولي، وأنه قدم المقترح خلال اجتماع لحلف الناتو. العقبة أمام هذه المساعي التي لم تلقى ردوداً مشجّعة حتى الآن هي الضمانات الأمنية والعسكرية الأمريكية المطلوب تقديمها للدول المشاركة وثقة هذه الدول بالوعود الأمريكية في ظلّ إدارة تنفرد بالقرارات دون التشاور والتنسيق مع الحلفاء.



قوّة محلية لضبط الأمن:



تعمل أمريكا على إقناع الأطراف الداخلية في شرق الفرات بتشكيل قوّة مشتركة من كلّ المكونات والأطراف في المنطقة تكون ركيزتها18 ألف مقاتل من مختلف مكوّنات المنطقة، تمّ انتقاءهم بعيداً عن اعتبارات الولاء الحزبي وتدريبهم من قبل القوات الأمريكية ويخضعون للإشراف الأمريكي المباشر، مع ما يُقارب 6 آلاف مقاتل من قوات بيشمركة روج وكذلك قوات سوريا الديمقراطية ووحدات محلية من عشائر عربية، تضمن الأمن في المنطقة وتحمي حدودها وتكفل الاستقرار مع جوارها، وتمنع إعادة ظهور داعش فيها.



إدارة جديدة شاملة:



تطرح أمريكا مشروع تشكيل إدارة جديدة في أعقاب هزيمة داعش تكون جامعة وشاملة لكلّ الأطراف السياسية الكردية وممثلّي المكونّات المجتمعية الأخرى في المنطقة، وخالية من العناصر غير السورية، سياسيةً كانت أو عسكرية أو إدارية.

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المصدر: روداو

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