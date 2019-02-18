لندن تشهد احتجاج العشرات ضد بن زايد

نظم نشطاء عرب وقفة احتجاجية أمس الأحد في لندن، ضد محاولات دولة الإمارات لطمس جرائمها ضد الشباب في البلدان العربية، مُشيرين إلى أنها احتجاجًا على استغلال الإمارات لأراضي المملكة المتحدة لغسل جرائمها باستخدام شعارات التسامح والتعايش والاستثمار في الشباب.



وأضافوا: في حين أن الإمارات سحقت الشباب المنادين بالتغيير في البلدان العربية وأثارت الكراهية بين الشعوب وارتكبت أفظع الجرائم في اليمن، رافعين لافتات مكتوب عليها "ابن زايد يداه ملطختان بالدماء" بالإنجليزية.



ويحمل ناشطون عرب و أجانب ومناصرون للربيع العربي، الإمارات وبالأخص ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مسؤولية الثورات المضادة بمساعدة دحلان، التي أجهضت الربيع العربي وتسببت في سيول من الدماء. على حد تعبيرهم.

​