رويترز.. واشنطن تضغط على الخليج لاستمرار عزل سوريا

أشارت تقرير صحفية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على دول خليجية، حتى يستمر عزل سوريا وعدم إعادة العلاقات مع سوريا.



جاء ذلك حسب ما نشرته وكالة "رويترز" في تقرير نُشر أمس الثلاثاء، أكدت فيه على أن تلك الضغوط ستوضح إمكانية كسب بشار المصداقية السياسية والدبلوماسية، خصوصًا بعد أن أصبح رئيسًا منبوذًا بسبب الحرب التي خاضها لمدة 8 سنوات قتل وشرد خلالها ملايين السوريين بينهم أطفال ونساء.

ونتيجة لتلك الحرب قطعت دول عدة علاقاتها مع سوريا، وأقفلت دول خليجية سفاراتها أو خفضت مستوى تمثيلها في دمشق وقررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا وتوقفت الرحلات الجوية كما أقفلت المعابر الحدودية معها، كما فرضت واشنطن ودول أخرى عقوبات اقتصادية على دمشق

يجدر الإشارة إلى أنه وبتأييد من السعودية وقطر وبعض دول الخليج، لا تريد واشنطن عودة سوريا من جديد إلى المجتمع الدولي إلى حين الاتفاق على عملية سياسية تُنهي الحرب.

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