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عمان.. إقامة دولة فلسطين شرط أي تطبيع مع إسرائيل

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 94
عمان.. إقامة دولة فلسطين شرط أي تطبيع مع إسرائيل

صرح "يوسف بن علوي" وزير الخارجية العُماني يوم أمس الثلاثاء، قائلاً: إقامة الدولة الفلسطينية، هو شرط لأي عملية تطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك حسب إفادة موقع "واللا" العبري، الذي نقل تصريحات بن علوي، أكد فيها على أنه لا يوجد تطبيع مع إسرائيل، على الرغم من لقائه والسلطان قابوس، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مُشيرًا إلى أن ما يجري يجري ليس تطبيع، وإنما عملية دبلوماسية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن الوزير العماني كان قد التقى على هامش مؤتمر وارسو، وزير خارجية الاحتلال السابقة "تسيبي ليفني"، كما التقي سرًا نتنياهو بالفندق الذي كان يُقيم فيه رئيس وزراء الاحتلال.

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