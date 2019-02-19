خطيبة خاشقجي تحث البرلمان الأوروبي على القيام بواجبه الإنساني

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إنها أجرت زيارة إلى البرلمان الأوروبي لحثه على القيام بوظيفته الإنسانية، وجاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري.

وأعربت جنكيز، عن أملها في أن تكون زيارتها إلى بروكسل، وسيلة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية، وتابعت قائلة: "أتواجد هنا لحث البرلمان الأوروبي، على القيام بواجبه الإنساني، لست هنا من أجل جمال فقط، بل من أجل قيمه والقضايا التي كان يدافع عنها".

وقال بانزيري، إن البرلمان الأوروبي، مصمم على كشف ملابسات اغتيال خاشقجي، وأنه من مؤيدي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اغتيال خاشقجي، وبيّن بانزيري، أن البرلمان الأوروبي لن يسمح بالتستر على تلك الجريمة. وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة، وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه.